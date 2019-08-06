Против лишения родительских прав матери и отца младенца, которые вместе с ним пришли на несанкционированную акцию протеста в Москве 27 июля, выступил уполномоченный по правам ребёнка Евгений Бунимович.
Одной из главных задач государства является сохранение семьи, заявил Бунимович «Интерфаксу». Он подчеркнул, что «шантаж детьми» является недопустимым в любой политической ситуации.
В таких случаях нельзя говорить о лишении родительских прав. Надо работать с этой семьёй, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребёнка риску, — сказал омбудсмен.
Однако брать детей на массовые акции, не важно, согласованные они или нет, не стоит в принципе, отметил правозащитник.
Уполномоченный по правам детей заверил, что ситуация находится на контроле.
Лишить родительских прав пару, пришедшую на митинг, требует прокуратура Москвы, писал News.ru. В ходе мероприятия родители, по заявлению ведомства, передали малыша другому человеку, что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».