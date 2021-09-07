Омбудсмен предложила морить голодом насильников и убийц детей

Посягнувшие на половую неприкосновенность детей, в том числе насильники и убийцы, заслуживают только пожизненного заключения, раз уж в России действует мораторий на смертную казнь, рассказала NEWS.ru уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она отметила, что содержаться такие люди должны только в колониях особого режима, типа «Чёрного дельфина», и обязательно привлекаться на самые тяжёлые работы. В противном случае их следует морить голодом — просто лишать пищи.

Спикер добавила, что осуждённые за подобные поступки не заслуживают пересмотра приговора или условно-досрочного освобождения.

Преступники, сидящие на таком режиме, может, молятся о смерти. Если откажутся работать — прекратить кормить. Надо на них как-то воздействовать, несмотря на то, что у нас даже самый отъявленный негодяй имеет право на жизнь по закону, и его в тюрьме могут кормить через капельницу насильно. На это есть общественный запрос, и родители обеими руками «за». Пожизненно давать сразу, даже если человек привлекается к уголовной ответственности впервые. Такие наклонности не лечатся, — рассказала основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Омбудсмен отметила, что после освобождения педофилы, скорее всего, продолжат совершать преступления в отношении детей, а бесплатная медицинская помощь за решёткой, тюремный режим, распорядок дня только помогут им дождаться окончания срока. Таким образом Волынец прокомментировала гибель двух школьниц в Кемеровской области.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор. Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей.