Омбудсмен предложила ежегодно выплачивать многодетным по 100 тысяч рублей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель родительского комитета Ирина Волынец предложила ежегодно выплачивать по 100 тысяч рублей многодетным семьям, сообщает «360».
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Мы искренне рассчитываем, что обращение найдёт поддержку. У нас сейчас демографический кризис идёт, и только через стимулирование многодетности мы можем надеяться на то, что мы выберемся из демографической ямы, — отметила Волынец.
Она пояснила, что пособие должно выплачиваться семье, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, или он не закончит очно высшее учебное заведение.
Соответствующее предложение Волынец предложила включить в федеральный закон «О статусе многодетной семьи».
Ранее уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова сообщила, что в стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи, из-за чего в разных регионах они могут получать разную помощь и претендовать на разные льготы.