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Омбудсмен предложила ежегодно выплачивать многодетным по 100 тысяч рублей

15:41, 23 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель родительского комитета Ирина Волынец предложила ежегодно выплачивать по 100 тысяч рублей многодетным семьям, сообщает «360».

Как рассказала омбудсмен, эта выплата позволит стране выйти из демографического кризиса.

Мы искренне рассчитываем, что обращение найдёт поддержку. У нас сейчас демографический кризис идёт, и только через стимулирование многодетности мы можем надеяться на то, что мы выберемся из демографической ямы, — отметила Волынец.

Она пояснила, что пособие должно выплачиваться семье, пока младшему ребёнку не исполнится 18 лет, или он не закончит очно высшее учебное заведение.

Соответствующее предложение Волынец предложила включить в федеральный закон «О статусе многодетной семьи».

Ранее уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова сообщила, что в стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи, из-за чего в разных регионах они могут получать разную помощь и претендовать на разные льготы.

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