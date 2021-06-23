Омбудсмен предложила ежегодно выплачивать многодетным по 100 тысяч рублей

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Вице-премьер Татьяна Голикова порекомендовала властям регионов брать пример с Москвы и вводить аналогичные ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство из этих мер уже приняла Москва, но мы обращаемся ко всем регионам страны, чтобы они также принимали аналогичные меры, — цитирует её агентство. Речь, в частности, идёт о массовых...