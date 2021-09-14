Омбудсмен предложил заменить мигрантов пенсионерами

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что проблему нехватки кадров из-за оттока мигрантов можно решить при помощи привлечения на работу пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.

Омбудсмен привёл в пример ресторанную сферу. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов до этого заявил, что заведениям общепита в РФ не хватает до 30% сотрудников из-за оттока мигрантов в период пандемии коронавируса.

Во всех регионах, куда мы приезжаем, говорят о нехватке кадров. <...> Проблему можно решить одним простым решением: индексировать пенсии для работающих пенсионеров, — сказал Титов.

Он полагает, что пенсионеры могут быть привлечены в ресторанный бизнес, но «они не идут туда, потому что им выгоднее получать индексированную пенсию». Титов заключил, что при решении вопроса нехватка кадров будет почти решена, а пенсионеры получат дополнительные доходы.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили около 39,3 млн российских пенсионеров. Кроме того, аналогичную выплату получили 20,6 млн родителей школьников.

Напомним, что первую выплату утвердил ранее президент страны Владимир Путин. Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. В связи с этим Путин призвал организовать эту сентябрьскую выплату.