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Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов считает, что необходимо нарушить монополию на поставки продуктов питания в следственные изоляторы. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Посетив СИЗО-6 в Москве, Титов отметил, что несколько лет назад каждый следственный изолятор отвечал за свой буфет и магазин. Потом все поставки продуктов сосредоточились в рамках одного ФГУП «Калужское». По словам омбудсмена, сейчас поступает очень много жалоб на качество еды в следственных изоляторах.

Вот в СИЗО-6, судя по жалобам, завозят подгнившую морковку по 74 рубля, а ведь насколько полезнее было бы дать малому бизнесу, подмосковным фермерам возможность завозить туда свою продукцию, оперативно реагировать на заказы по Интернету, — сказал Титов.

Кроме того, бизнес-омбудсмен заявил, что обратится к руководству ФСИН с просьбой изменить порядок учёта времени свиданий подследственных с адвокатами.

Титов посетил СИЗО-6 из-за обращения 20 женщин-предпринимателей. Вина их не доказана, в изоляторе некоторые находятся более двух лет. При этом, по словам Титова, им поступали предложения «решить вопрос за деньги».

Ранее ФСИН раскрыла подробности проверки изолятора «Кресты-2», писал News.ru. Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что сотрудники «Крестов-2» виновны как минимум в том, что не пресекли избиения заключённого.