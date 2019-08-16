https://static.news.ru/photo/bf722428-bff9-11e9-ac8c-fa163e074e61_660.jpg Евгений Бунимович Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович обратился к правительству России с требованием разрешить ситуацию с получением незарегистрированных лекарств для тяжело больных детей. Он назвал задержание родителей абсолютно бесчеловечным, а также заявил о необходимости немедленных изменений в законодательстве.

По словам омбудсмена, затягивать этот вопрос преступно.

Дети не получают лекарства, которые им нужны, об этом вообще забыли на фоне возбуждаемых уголовных дел, задержания и запугивания родителей больных детей, — подчеркнул Бунимович.

Директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава сообщила, что за 2019 год ни один ребёнок не был обеспечен лекарственными препаратами усилиями Минздрава. Ведомство тормозит процесс на всех этапах.

Кроме того, отметила общественница, зарегистрированные в РФ лекарства не имеют такого положительного воздействия, как «Фризиум». Они могут вызывать у тяжело больных детей побочные эффекты, например желудочное кровотечение, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Бунимович обратился в главк СКР по Москве с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении матери, заказавшей «Фризиум» для своего ребёнка. Он отметил, что ситуация бесчеловечна и абсурдна.