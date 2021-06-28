Омбудсмен пообещала разобраться в признании иноагентом центра защиты женщин

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала разобраться, почему центр защиты женщин, пострадавших от домашнего насилия «Насилию.нет» российские власти признали иноагентом. Об этом пишет «Говорит Москва».

Почему организация, связанная с защитой женщин от насилия, была признана иностранным агентом, не знаю, буду разбираться, — сказала она.

Омбудсмен выразила готовность направить информацию об этом на проверку в Минюст, чтобы выяснить, правильно ли центр был признан иностранным агентом. Для этого она попросила предоставить ей необходимые данные.

«Насилию.нет» — некоммерческая организация, которая занимается помощью женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Она была зарегистрирована в 2018 году, а в 2020 году Минюст признал её иностранным агентом. В 2021 году центр оштрафовали на 300 тысяч рублей за нарушения законодательства об иноагентах.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России отправила в «компетентные органы» информацию о якобы получаемом «Медиазоной» иностранном финансировании, которое позволяет признать издание иноагентом.