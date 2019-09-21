https://static.news.ru/photo/7e5dac84-dc80-11e9-9f65-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что постарается помочь больным раком детям, которых соседи требуют выселить из квартиры.

Изучим документы, посмотрим, что можно сделать. Важно, чтобы пребывание детей не только способствовало их выздоровлению, но и было спокойным и комфортным, — цитирует Кузнецову « Интерфакс ».

Дело в том, что жильё трём семьям с онкобольными детьми предоставил благотворительный фонд «Добрый дом». Позднее председатель фонда Юлия Ромейко написала в Facebook, что соседи жалуются на живущих в квартире несовершеннолетних, требуют показать прописку и грозят участковым.

Кроме того, омбудсмен раскритиковала отношение общества к онкобольным детям.

Это не первый случай, когда дети приезжают на лечение, им предоставляют жильё, а потом дети сталкиваются с непониманием других жильцов, — сказала она.

Правозащитница подчеркнула, что дети должны проходить лечение в спокойной обстановке. Она надеется, что вопрос удастся решить быстро и мирными способами.

Ранее News.ru писал, что деньги, взысканные Русфондом с наследников Жанны Фриске, пойдут на лечение пяти онкобольных детей.