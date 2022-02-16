Омбудсмен попросила проверить центр развития, в котором ребёнка били мясом

Правоохранительные органы должны проверить Центр для детей с особенностями развития в Красногорске, в котором ребёнка били мясом и обсыпали мукой, сообщила «Радио 1» уполномоченный по правам детей по Московской области Ксения Мишонова. Она назвала такие методы жестоким обращением с детьми и обратилась в прокуратуру.

По поводу этого центра нам поступали сигналы. Причём от профессиональных людей, которые занимаются реабилитацией детей с аутизмом. И мы, посмотрев видео, отправили всё это на проверку в прокуратуру. Я понимаю, что бывают авторские методики, но это не поле для экспериментов, а наши дети. Я считаю, что это жестокое обращение с ребёнком, поэтому такие «эксперименты» требуют проверки правоохранительных органов, — сказала Мишонова.

Она добавила, что для реабилитации людей с аутизмом существуют эффективные методики, это заболевание давно известно специалистам. И все другие способы работы должны быть научно обоснованы, заявила Мишонова.

Ранее директор Центра проблем аутизма Екатерина Мень предупредила, что по детям с этим заболеванием ударит блокировка маркетплейса iHerb в России. По её мнению, внесение сайта в реестр Роскомнадзора основано не на законе, а на подавлении здоровой конкуренции.