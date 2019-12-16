https://static.news.ru/photo/dfbeae4c-1fec-11ea-9b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов прокомментировал планы московской мэрии вывозить столичный мусор в регионы. По его словам, это вынужденная мера, поскольку разместить комплекс по переработке мусора в самой столице попросту невозможно.

Для того чтобы утилизировать отходы правильно, по новейшей технологии, их нужно пропустить через комплекс по переработке отходов. Такие комплексы строятся в Московской области по стандарту полуавтоматических сортировок с увеличением вторичных материальных ресурсов, — рассказал он в беседе с НСН.

По его словам, подобные комплексы занимают площадь более 20 га. В столице для него просто не найдут места, поэтому отходы «уходят из Москвы» и размещаются в других регионах на этих подготовленных современных комплексах.

Мэрия Москвы опубликовала список регионов, куда планируется вывозить неутилизированный столичный мусор. Согласно документу, его повезут на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около посёлка Дубна) области.

Концепция предусматривает, что столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Также запланировано строительство двух больших погрузочно-разгрузочных комплексов (Бойня и Некрасовка) мощностью по 1 млн тонн каждый. При этом правительство Москвы отказалось от планов вывоза мусора по железной дороге в Архангельскую область на станцию Шиес, писал NEWS.ru.