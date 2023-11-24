Омбудсмен оценила нездоровый интерес некоторых женщин к маньякам Меркачева: женщины, которые выходят за маньяков, должны наблюдаться у врачей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство женщин, которые выходят замуж за маньяков и серийных убийц, имеют психологические проблемы и должны наблюдаться у врачей, сказала NEWS.ru правозащитница, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, этих женщин интересуют вещи, которые не должны интересовать здоровых людей.

В основном они хотят прикоснуться к криминальной славе. Большинство женщин имеют психологические проблемы и должны наблюдаться у врачей. Я как-то мониторила их чаты, у них есть группы, они между собой общаются. И это ненормальное женское общение. Их интересуют те вещи, которые других не интересуют, — заявила Меркачева.

Она также рассказала, как один из пожизненно осужденных переслал ей письмо 20-летней девушки, которая интересовалась деталями его преступления, чем он сейчас занимается, снятся ли ему жертвы. В итоге она вышла замуж за маньяка Сергея Ткача, которому было 80 лет.

Она рассылала письма всем маньякам. Это интерес нездоровый. Она как будто, с одной стороны, демонстрировала, что она считает это нормальным, что ей не страшно. И она интересуется им как мужчиной, потому что человек, который совершал убийства, наверно, интересный мужчина, — резюмировала Меркачева.

Ранее Меркачева заявила, что появившиеся в Сети ролики с издевательствами треш-стримеров над бездомными необходимо проверить сотрудникам Следственного комитета. По ее словам, нападающие нарушают сразу несколько уголовных статей и должны ответить за свои действия перед судом. Она пообещала лично подать запросы в следственные органы.