Омбудсмен оценила идею штрафовать беременных за курение Омбудсмен Волынец: штрафовать беременных за курение будет трудно

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Предложение депутата Госдумы Виталия Милонова штрафовать беременных россиянок за курение и запретить продавать им табачную продукцию является здравым и правильным, считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Однако, по ее словам, курение не в общественных местах отслеживать очень сложно, рассказала «360».

Безусловно, беременным или кормящим женщинам и в целом родителям с детьми курить очень вредно. <...> Предложение Милонова — очень здравая и правильная идея. Нам, конечно, нужно увеличивать и повышать пропаганду здорового образа жизни для того, чтобы не создавать затем запреты, которые потом кто-то будет пытаться обойти, — подчеркнула омбудсмен.

Издание отмечает, что, помимо онкологических угроз, курение приводит к преждевременным родам, которые являются одной из основных причин смерти, инвалидности и заболеваний новорожденных. Кроме того, дети куривших во время беременности матерей зачастую имеют критически недостаточный вес при рождении, а также в три раза чаще умирают от синдрома внезапной детской смерти.

При этом реализация инициативы Милонова будет трудновыполнимой, считает Волынец. По ее словам, непонятен механизм выявления нарушения.

Непонятно, как правоохранители или органы опеки будут это проверять. Обыск дома или медицинская экспертиза? Здесь есть огромные риски, — отметила омбудсмен.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, в свою очередь, высказал в беседе с изданием мнение, что реагировать и выбирать меру наказания для курящих беременных женщин и родителей с детьми необходимо, исходя из каждой конкретной ситуации. Так, если будущая мать делает это публично, то должна последовать соответствующая реакция. При этом, как считает парламентарий, таким женщинам нужно помочь укрепить их сознательность в вопросе защиты ребенка.

Ранее Дума Ханты-Мансийского автономного округа приняла закон о штрафах за курение в общественных местах. Речь идет о курении как табака, так и другой продукции, содержащей никотин, в том числе кальянов. Сумма штрафов составит от 500 до 1500 рублей, фиксировать нарушения будут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан.