Омбудсмен объяснила запрет на усыновление сирот в недружественные страны Омбудсмен Волынец: судьбу усыновленных иностранцами детей невозможно отследить

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец объяснила в разговоре с NEWS.ru идею запретить гражданам недружественных стран усыновлять российских сирот невозможностью следить за судьбами детей. По ее словам, усыновленные дети погибали или становились жертвами насилия.

Мы поняли, что не можем следить за судьбами наших сирот. Доходила информация о том, что кто-то из них исчезал из поля видимости, кто-то исчезал. Многие дети стали жертвами педофилов и прочих извращенцев. Речь должна идти о полном запрете, без исключения, — сказала Волынец.

Она уточнила, что данное решение можно будет пересмотреть, если появится возможность отслеживать судьбу детей.

Кандидаты и в России должны пройти очень строгий отбор и систему подготовки, не говоря уже про иностранцев, но последние правила не соблюдают. Почему мы должны отдавать детей им не глядя, не имея связи ни с усыновителями, ни с социальными службами? — заявила омбудсмен.

Она добавила, что дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под опекой государства, которое прикладывает усилия по их защите, когда речь идет об отправке за границу.

С 2013 года в РФ действует «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновлять российских сирот гражданам США. Некоторые правозащитники критикуют его за то, что многие дети теряют возможность обрести семью.

В текущем январе Госдума может ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России государств, входящих в специальный перечень правительства. В настоящее время там значатся 49 стран. Руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что в сложившейся ситуации отдавать детей в недружественные страны «преступно».