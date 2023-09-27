Омбудсмен объяснила, почему сироты с трудом получают положенные им квартиры Омбудсмен Волынец: на жилье для сирот у регионов не хватает денег

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В России остается сложной ситуация с обеспечением детей-сирот положенным им по закону жильем, рассказала в беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец. По ее словам, выпускники детдомов вынуждены годами стоять в очереди из-за отсутствия готового жилья, которое власти не могут предоставить вовремя по причине нехватки средств.

Жилья, предназначенного для выпускников детских домов, меньше, чем самих сирот. <...> Очередь пытаются сократить, но финансирование для строительства таких домов идет из федерального и регионального бюджетов. Этих средств не хватает, чтобы обеспечить каждого сироту жильем в срок, — пояснила детский омбудсмен.

Как сообщает издание, число сирот, ожидающих жилья, за последние два года выросло на 5,6 тысячи человек, превысив 194 тысячи. По данным Счетной палаты, наиболее сложная ситуация — в Иркутской, Кемеровской и Омской областях, а также в Забайкальском крае. В ряде регионов проблему пытаются решать за счет предоставления жилищных сертификатов. Однако этой меры недостаточно для покрытия всех потребностей.

По словам Волынец, обращение сирот в суд, как показывает практика, помогает лишь продвинуться в очереди. Если свободные квартиры в принципе отсутствуют, даже судебное решение, скорее всего, будет невыполнимым.

Как добавил в беседе с изданием ипотечный брокер Дмитрий Ракута, помимо нехватки квартир проблемой являются также бюрократические препоны и незнание выпускниками детдомов своих прав. Поэтому, по словам эксперта, быстрее добиться законного жилья получится при помощи наставника, который разбирается в юридических вопросах.

Ранее депутаты петербургского Заксобрания предложили оказывать студентам, которые стали сиротами в период обучения, бесплатную юридическую помощь. Парламентарии подчеркнули, что такие учащиеся имеют право на различные льготы, но часто даже не знают об этом.