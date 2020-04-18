Омбудсмен: обвиняемых по экономическим составам не должны лишать свободы

https://static.news.ru/photo/eee72d08-80fa-11ea-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к обвиняемым по экономическим преступлениям могли бы применяться меры, не предусматривающие принудительную изоляцию в специализированных учреждениях.

По её словам, к таким обвиняемым более уместны меры: залог, домашний арест и поручительство.

Считаю, что в отношении граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться меры, не связанные с лишением свободы (залог, домашний арест, поручительство), — привели слова Татьяны Москальковой в ТАСС.

Такое мнение омбудсмен высказала во время посещения Бутырского СИЗО. Она отметила, что в учреждении приняты все меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции: дезинфекция помещений, тестирование на коронавирус, дистанция, средства индивидуальной защиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Москалькова оценила введение в Москве системы цифровых пропусков. Она считает, что мера вынужденная, но обоснованная.