Омбудсмен назвала причины роста случаев усыновлений в российских семьях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала в разговоре с NEWS.ru, что рост усыновлений в России связан с повышением количества бесплодных пар. Кроме того, считает она, в Чечне многие принимают сирот в семью, так как детских домов в республике нет.

К сожалению, у нас растет количество бесплодных пар. Около 20–25% пар в РФ не могут иметь детей по медицинским показаниям, врачи разные цифры приводят. Плюс детей усыновляют родственники, если что-то случилось с родителями, и это нормально. В Чечне нет детских домов, если что-то случилось с родителями, то детей забирают родственники либо вообще соседи. Такие причины, — сказала Волынец.

Омбудсмен добавила, что повышается уровень осознанности россиян, многие хотят сделать добро.

Из всех категорий добра, если можно так выразиться, усыновление ребенка — высшая степень блага. Это не только финансовый вопрос, но и большие душевные вложения, физическое участие, время и так далее, — сказала Волынец.

Она считает, что нередко на усыновление решаются пары, чьи дети уже выросли.

Многие хотят взять ребенка, так как свои дети выросли, и люди привыкли жить для кого-то и берут ребенка, чтобы дальше о ком-то заботиться, если родные дети в заботе не нуждаются, — сказала Волынец.

Ранее Волынец объяснила идею запретить гражданам недружественных стран усыновлять российских сирот невозможностью следить за судьбами детей. По ее словам, усыновленные дети погибали или становились жертвами насилия.