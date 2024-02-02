Омбудсмен назвала главную ошибку в жизненных приоритетах многих семей Омбудсмен Мишонова: рождение ребенка не мешает полноценной жизни

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Установка о том, что с рождением ребенка его родители лишаются возможности «пожить для себя», является неверной, рассказала в беседе с «Радио 1» уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, ничто не мешает рожать детей и продолжать жить полной жизнью, а неправильные жизненные приоритеты навязываются молодежи с Запада.

Это навязанная история: надо для себя пожить, надо мир посмотреть. Я честно не понимаю: когда появляется ребенок, чем он не дает для себя пожить? Он часть твоей жизни, и он даже дает больше и спектра жизни, и увлечений, — отметила омбудсмен.

При этом она признала, что материальная составляющая имеет большую важность, но любовь в семье важнее. Как подчеркнула Мишонова, без детей Россия окажется лишена будущего.

Ранее настоятель храма в честь Образа Спаса Нерукотворного в Усть-Куте Олег Зырянов обратился к россиянкам с призывом рожать больше детей. При этом он заявил, что «войны выигрывает женщина», пояснив, что это высказывание принадлежит одному из святых. По словам священнослужителя, речь идет о женщине, которая рожает и заботится о детях. В противном же случае защищать Родину будет некому, уверен настоятель.