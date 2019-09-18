https://static.news.ru/photo/44ea59da-da04-11e9-8195-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Потяева Фото: facebook.com/ombudsman.mos

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева планирует посетить в СИЗО актёра Павла Устинова. Молодого человека осудили на 3,5 года из-за вывиха плеча у сотрудника ОМОНа, участвовавшего в его задержании во время несогласованной акции 3 августа.

Сегодня в три часа я буду в СИЗО № 4, где сегодня пребывает Павел Устинов, для беседы... Я согласна со всеми, что его дело требует полного пересмотра и внимательного вмешательства как прокуратуры, так и федерального уполномоченного, — сказала Потяева в ходе заседания Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

Столичный омбудсмен намерена посодействовать в вопросе освобождения актёра. Его дело она в ближайшее время обсудит с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие, писал News.ru.