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Омбудсмен Москвы поддержала четырёхдневную рабочую неделю для женщин

15:38, 11 марта 2021 55
Фото: pexels.com

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сочла правильной идею о введении четырёхдневной рабочей недели для россиян. Правда, упомянула она не всех, а только женщин.

У представительниц слабого пола нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть», пояснила она свою позицию в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19», передаёт РИА Новости.

Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин, — пообещала Потяева.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост главы правительства Дмитрий Медведев. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он отметил, что эпидемиологическая ситуация оживила идею четырёхдневной рабочей недели.

Вместе с тем он подчеркнул, что переходить на неё надо не в ущерб развитию экономики. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать четырёхдневную рабочую неделю, но указали на то, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы. В том числе — защита прав работников.

Кроме того, как сообщал NEWS.ru, скептики опасаются, что такое нововведение может негативно сказаться на производительности и оплате труда.

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