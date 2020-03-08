https://static.news.ru/photo/4d399c3a-60ec-11ea-a89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что она готовится стать матерью в седьмой раз и это только придаёт ей сил в работе.

Омбудсмен уточнила, что в данный момент занимается реализацией нескольких инициатив, в числе которых — совершенствование работы органов опеки и попечительства, а также готовит масштабный инновационный проект, подробности которого пока раскрыть не готова, передаёт РИА Новости.

Кузнецова считает, что рождение каждого нового ребёнка открывает в человеке новые ресурсы и появление каждого малыша в её семье совпадало с важными карьерными событиями.

Привычные узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придётся отложить, но для защиты прав детей это придаёт новые силы, — поделилась омбудсмен.

Как писал NEWS.ru ранее, возлюбленная премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс впервые показалась на публике после анонсирования помолвки и своей беременности. Пара вместе посетила церемонию награждения выдающихся волонтёров королевства.