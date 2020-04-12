Омбудсмен: бунт в колонии под Иркутском мог быть тщательно спланирован

https://static.news.ru/photo/83fc669c-7cb4-11ea-ae45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фонд "Сибирь без пыток"/ТАСС

Беспорядки и пожар в колонии строго режима № 15 в Иркутской области могли быть тщательно спланированы заключёнными. Эта версия в числе прочих рассматривается следствием, рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко.

По его словам, в пользу этой версии свидетельствуют обнаруженные в колонии несколько телефонов с возможностью выхода в Интернет, а также действия участников бунта.

Прошли туда, в промзону, очень организованно, бензин сливался, всё это очень быстро делалось, поджигали, кто куда. Были свои командиры, организаторы, — цитирует омбудсмена «Интерфакс».

Игнатенко отметил, что в общей сложности в бунте участвовали около 300 человек. Из них 30–40 — организаторы и активисты беспорядков.

Омбудсмен предположил, что целью бунта могла быть дискредитация администрации колонии. Он пояснил, что в исправительном учреждении преимущественно содержатся рецидивисты, с которыми вообще сложно работать, в том числе и в моральном плане.

Ранее NEWS.ru писал, что в колонии № 15 введён режим ЧС. На месте пожара в промзоне работают следователи СКР. Заключённые распределены по другим колониям и СИЗО.