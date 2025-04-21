Оливье по-советски: салат, который съедают первым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему в детстве оливье казался вкуснее? Все просто — его готовили по правилам!

Ингредиенты:

4 картофелины;

2 моркови;

3 яйца;

300 г докторской колбасы;

2 соленых огурца;

1 банка зеленого горошка;

3 ст. л. огуречного рассола;

майонез;

соль, перец.

Приготовление:

Овощи: варим картофель, морковь и яйца. Остужаем, режем кубиками. Нарезка: колбасу и огурцы режем так же. Добавляем горошек. Заправка: смешиваем с майонезом и рассолом. Солим, перчим. Настаивание: убираем в холодильник на два часа.

Подача: украшаем зеленью.

Секрет: рассол — волшебный ингредиент для «того самого» вкуса!

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.