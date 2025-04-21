Почему в детстве оливье казался вкуснее? Все просто — его готовили по правилам!
Ингредиенты:
- 4 картофелины;
- 2 моркови;
- 3 яйца;
- 300 г докторской колбасы;
- 2 соленых огурца;
- 1 банка зеленого горошка;
- 3 ст. л. огуречного рассола;
- майонез;
- соль, перец.
Приготовление:
- Овощи: варим картофель, морковь и яйца. Остужаем, режем кубиками.
- Нарезка: колбасу и огурцы режем так же. Добавляем горошек.
- Заправка: смешиваем с майонезом и рассолом. Солим, перчим.
- Настаивание: убираем в холодильник на два часа.
Подача: украшаем зеленью.
Секрет: рассол — волшебный ингредиент для «того самого» вкуса!
Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.