Почему в детстве оливье казался вкуснее? Все просто — его готовили по правилам!

Ингредиенты:

  • 4 картофелины;
  • 2 моркови;
  • 3 яйца;
  • 300 г докторской колбасы;
  • 2 соленых огурца;
  • 1 банка зеленого горошка;
  • 3 ст. л. огуречного рассола;
  • майонез;
  • соль, перец.

Приготовление:

  1. Овощи: варим картофель, морковь и яйца. Остужаем, режем кубиками.
  2. Нарезка: колбасу и огурцы режем так же. Добавляем горошек.
  3. Заправка: смешиваем с майонезом и рассолом. Солим, перчим.
  4. Настаивание: убираем в холодильник на два часа.

Подача: украшаем зеленью.

Секрет: рассол — волшебный ингредиент для «того самого» вкуса!

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.