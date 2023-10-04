Олимпийская чемпионка раскрыла секрет, как похудеть после 45 лет Гимнастка Татарева: похудеть после 45 лет поможет стояние в планке

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Анастасия Татарева

Чтобы похудеть после 45 лет важно каждое утро выполнять ряд упражнений, которые при этом не отнимут много времени, посоветовала гимнастка, олимпийская чемпионка Анастасия Татарева. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она уточнила, что нужно одну минуту стоять в планке, затем отжиматься и приседать по 15–20 раз.

Советую стоять в планке. Одна минута в планке каждое утро, 15–20 отжиманий и приседания отлично подойдут для домашних тренировок. Можно делать небольшую растяжку или заниматься йогой, — уточнила Татарева.

Кроме того, важно оставаться подвижными, чтобы избавиться от лишнего веса. Вместо поездки на лифте лучше подняться по лестнице, реже пользоваться общественным транспортом, если есть возможность дойти куда-либо пешком. Прогулки перед сном по 30–40 минут помогут выглядеть лучше, подчеркнула гимнастка.

Также следует следить за питанием. Татарева уверена, что ограничивать себя не нужно, но лучше есть качественную еду. Она посоветовала чаще готовить дома, добавляя в блюда больше овощей, рыбы и морепродуктов. Важно пить около двух литров воды в день. Перед завтраком рекомендуется делать несколько глотков теплой воды.

Нутрициолог Наталья Конина ранее предупредила, что диеты, в результате которых человек быстро сбрасывает вес, очень вредны для здоровья. По словам специалиста, такие экспресс-диеты жестко ограничивают поступление калорий в организм.