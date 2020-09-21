Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию раскритиковала курорты Крыма

https://static.news.ru/photo/9d77c7d4-fc10-11ea-93bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: travelcrimea.com

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина осталась недовольна своим отдыхом в Крыму.

По словам спортсменки, за одну неделю в отеле в Ялте, с учётом только одних завтраков, она заплатила 68 тысяч рублей. И это не считая перелёта. Сам номер был с «дешёвой и обшарпанной мебелью» и ремонтом «тяп-ляп». Из плюсов Шишкина назвала только «приличный SPA и анимацию с приятными ребятами».

Вместо того чтобы сделать цены в отелях ниже, а сервис лучше, тем самым привлечь ещё больше отдыхающих, наши отельеры (назовём их так) сделали всё с точностью до наоборот, — написала она на своей странице в Instagram.

Чемпионка отметила, что цены во всех крымских отелях взлетели до уровня хороших отелей Европы, Азии и других курортов. Им лишь бы «единоразово хайпануть, не думая о том, что большинство больше не приедет и не посоветует друзьям и знакомым», считает она.

Девушка также добавила, что в ближайшие годы на отдых в Крым она не приедет.

Скорее выберу Турцию, Грецию и другие курорты с похожим климатом, но совершенно не похожим сервисом. Лишь бы границы были открыты, — заявила спортсменка.

Раннее российская туристка после посещения Крыма поделилась впечатлениями об отдыхе и раскрыла несколько способов обмана приезжих на полуострове. По её словам, неожиданно расстаться с деньгами путешественник сможет после фотографирования с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или людьми с животными. Также девушка предупредила туристов о существовании двойных меню в крымских кафе. По её словам, стоимость еды и напитков для местных жителей может быть ниже, чем для гостей полуострова. Она вспомнила историю, когда наценка для приезжих составила 20%, писал NEWS.ru.