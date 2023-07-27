Олимпийская чемпионка назвала Исинбаеву глупой девочкой Вяльбе: Исинбаева просто глупая девочка

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Елена Вяльбе

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе назвала российскую спортсменку Елену Исинбаеву глупой девочкой, передает РИА Новости. Вяльбе отметила, что не одобряет ее действий. Также она не стала комментировать деятельность спортсменки в Олимпийском комитете России (ОКР).

Мне сложно оценивать ситуацию вокруг Исинбаевой с точки зрения исполкома ОКР, я такой же член, как и она. Но на самом деле видела ее там, кажется, раза два в жизни. Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично. Что касается ее высказываний, то такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка, — сказала Вяльбе.

Глава ОКР Станислав Поздняков отмечал, что Исинбаева давно дистанцировалась от Олимпийского комитета России, ее не видели в организации уже два года. При этом он отметил, что лишить спортсменку членства в исполкоме комитета невозможно.

Ранее Исинбаева опубликовала в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее номинальных воинских званий в российской армии. Также она отметила, что никoгда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя человеком мира. Эта публикация вызвала волну критики сo стороны российской общественности и ряда официальных лиц.

При этом в Кремле призвали не забывать о заслугах спортсменки. В ответ на жесткую реакцию общественности пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Исинбаева никого не критиковала и «совершено не важно, где она живет».