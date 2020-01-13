Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятное исключение из Конституции России указания на возможность президента занимать должность два срока «подряд» вовсе не означает, что нынешний глава государства Владимир Путин не сможет баллотироваться вновь, как это расценили многие.

Конституционный суд России предписал изменить федеральное законодательство в сфере доступа к медицинским сведениям умерших заинтересованных лиц. Дело рассматривали после обращения Риммы Свечниковой. Женщина оспорила правомерность некоторых положений федерального закона «Об...