Ольга Ярославская Ольга Ярославская Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Новым детским омбудсменом Москвы будет назначена бывший депутат Мосгордумы Ольга Ярославская.

Можно сказать, что Ольга Ярославская станет новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве, — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Она добавила, что документ о назначении находится на подписи у федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Занимавший пост уполномоченного по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович оставил свой пост осенью 2019 года в связи с избранием депутатом Мосгордумы.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова намерена проверить, как оказывают паллиативную помощь детям в регионах. Это позволит сделать следующий шаг на пути к совершенствованию такой поддержки юным россиянам, заявила она.

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