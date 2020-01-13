https://static.news.ru/photo/8ab05630-35f4-11ea-9753-fa163e074e61_660.jpgОльга ЯрославскаяФото: Антон Кардашов/АГН «Москва»
Новым детским омбудсменом Москвы будет назначена бывший депутат Мосгордумы Ольга Ярославская.
Можно сказать, что Ольга Ярославская станет новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве, — сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
Она добавила, что документ о назначении находится на подписи у федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
Занимавший пост уполномоченного по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович оставил свой пост осенью 2019 года в связи с избранием депутатом Мосгордумы.
Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова намерена проверить, как оказывают паллиативную помощь детям в регионах. Это позволит сделать следующий шаг на пути к совершенствованию такой поддержки юным россиянам, заявила она.