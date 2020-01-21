https://static.news.ru/photo/ed532ed4-3c43-11ea-8f50-fa163e074e61_660.jpg Ольга Васильева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новым кандидатом на пост министра просвещения может стать нынешний глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Ольга Васильева планирует полностью уйти из правительства.

Вероятность такая есть, — приводит РБК слова источников из министерства.

Пресс-секретарь и.о министра просвещения Андрей Емельянов отказался комментировать уход Ольги Васильевой. Он также подчеркнул, что министры назначаются президентом России Владимиром Путиным.

На сегодняшний день Сергею Кравцову 45 лет. Он окончил МГИМО. Начиная с 2002 года работал в Министерстве образования. В 2008 году возглавил Федеральный центр тестирования. В 2018 году назначен на пост руководителя Рособрнадзора.

Ранее NEWS.ru сообщал о заявлении Васильевой. Министр просвещения пожаловалась на нехватку учителей родного языка в регионах.