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Российские суды приостановят рассмотрение уголовных дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Верховный суд.

Президиум Верховного суда постановил приостановить личный приём граждан в судах, — цитирует сообщение ТАСС. Отмечается, что исключение будет сделано для безотлагательных процессов. Такими делами являются, в частности, процессы об избрании,...