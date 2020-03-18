Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Ольга Васильева назначается председателем попечительского совета Российской академии образования (РАО).
Назначить Васильеву Ольгу Юрьевну председателем попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», — говорится в указе.
Она будет занимать эту должность в течение пяти лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Васильева занимала должность министра просвещения РФ.
Как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем министра просвещения Андрея Корнеева.
Добавьте наши новости в избранные источники