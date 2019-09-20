https://static.news.ru/photo/d1ccdd6c-dc4a-11e9-a153-fa163e074e61_660.jpg Фото: olgaskabeeva/instagram.com

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» резко ответила журналистке из Украины Янине Соколовской на высказывание относительно ожидания «проплывающего трупа России».

Главной темой обсуждения на передаче были последние события, связанные с истекающим контрактом между РФ и Украиной по поставкам газа. Соколовская высказала своё мнение на этот счёт.

Она заявила, что после решения суда ЕС по газопроводу Opal Москве придётся идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты.

Далее журналистка отметила, что Россия уже сейчас «клянчит» у Украины транзит. По её словам, украинская сторона «стоит и выжидает».

Мы ждём, пока ваш «труп» аккуратно проплывёт мимо нас, — заявила украинка.

Скабеева же в ответ подчеркнула, что слова Соколовской — это идиотизм.

Главное, когда глумишься, не умереть от холода, — сказала российская телеведущая.

Ранее News.ru писал, что Скабеева высмеяла лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прошедшего «обряд изгнания бесов».