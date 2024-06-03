Орлова оправдалась за откровения на шоу о Заворотнюк Ольга Орлова: родные Заворотнюк дали согласие на рассказ о визитах в больницу

Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова заявила, что семья недавно скончавшейся от рака Анастасии Заворотнюк разрешила ей поделиться на шоу «Малахов» историями о визитах к актрисе в больницу. Так она ответила на обвинения интернет-пользователей в раскрытии тайны болевшей артистки. Свой ответ она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Орлова подчеркнула, что передача была согласована с близкими Заворотнюк. По ее словам, именно семья артистки дала журналистам список людей, кого они хотели бы видеть в выпуске.

Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи, — сказала Орлова.

Певица также добавила, что никогда не сделала бы того, что могло скомпрометировать Заворотнюк или ее семью. При этом Орлова рассказала, что не смогла посетить похороны звезды «Моей прекрасной няни», потому что была в отъезде.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, что отношения Заворотнюк и ее партнера по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова были далеки от сказки. Он отметил, что актер сильно ревновал возлюбленную ко всем окружающим. По словам Боярского, Жигунов даже запретил ему приближаться к артистке на съемках шоу «Две звезды», где она была ведущей.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Артистка упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Она скончалась после продолжительной борьбы с глиобластомой.