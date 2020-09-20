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Олешко назвал покойного ведущего «Русского лото» уникальным человеком

11:11, 20 сентября 2020 21
Михаил Борисов Михаил Борисов Фото: mihailborisov.ru

Актёр Александр Олешко поделился воспоминаниями о покойном телеведущем «Русского лото» Михаиле Борисове.

Он был моим педагогом, он был уникальным человеком, который нас учил правильно разбирать пьесы и быть уважительным к автору. И вообще для нас всех он был другом, он был товарищем, он был не только учителем, — заявил Олешко РИА Новости.

Он сообщил, что потрясён сообщениями о смерти Борисова, так как виделся с ним на прошлой неделе.

Я с ним виделся буквально неделю назад. Более того, опубликовал в Instagram диалог с ним на улице, мы разговаривали о русском языке, о значении русского языка, — говорит актёр.

Олешко выразил глубокие соболезнования его семье.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр и телеведущий Михаил Борисов, известный по программе «Русское лото», скончался на 72-м году жизни.

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