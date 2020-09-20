Олешко назвал покойного ведущего «Русского лото» уникальным человеком

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что продажа автомобилей для перевозки инвалидов будет освобождена от налога на добавленную стоимость.

Речь идёт о специально оборудованных легковых машинах. Они оснащены подъёмниками, поручнями, особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции...