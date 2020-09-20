Олешко назвал покойного ведущего «Русского лото» уникальным человеком

Актёр Александр Олешко поделился воспоминаниями о покойном телеведущем «Русского лото» Михаиле Борисове.
Он был моим педагогом, он был уникальным человеком, который нас учил правильно разбирать пьесы и быть уважительным к автору. И вообще для нас всех он был другом, он был товарищем, он был не только учителем, — заявил Олешко РИА Новости.
Он сообщил, что потрясён сообщениями о смерти Борисова, так как виделся с ним на прошлой неделе.
Я с ним виделся буквально неделю назад. Более того, опубликовал в Instagram диалог с ним на улице, мы разговаривали о русском языке, о значении русского языка, — говорит актёр.
Олешко выразил глубокие соболезнования его семье.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр и телеведущий Михаил Борисов, известный по программе «Русское лото», скончался на 72-м году жизни.