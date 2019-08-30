https://static.news.ru/photo/93bfbd0a-cbdd-11e9-a4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scholz, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Пограничники в августе 2019 года зафиксировали несколько случаев несанкционированного пересечения российской границы финскими домашними оленями и охотничьими собаками.

В Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия объяснили, что осенью подобные случаи нередки в связи с открытием в Финляндии сезона охоты. Пограничники просят людей, проживающих в приграничных районах, сообщать о появлении оленей и собак с ошейниками и GPS-маяками.

Ранее News.ru писал, что возвращение Крыма в состав России отразилось на численности животных на полуострове. Так, за последние пять лет в регионе заметно увеличились популяции зайцев-русаков и волков. Кроме того, увеличилось число благородных оленей, муфлонов и лисиц.