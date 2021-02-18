Олегу Навальному разрешили отбывать домашний арест в другой квартире

https://static.news.ru/photo/16ad1ea8-71d0-11eb-bcd9-96000091f725_660.jpg Фото: Фото пресс-служба Тверского суда

Пресс-служба Мосгорсуда признала законным арест младшего брата блогера Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несанкционированной акции (так называемое санитарное дело). Ему разрешили во время отбытия домашнего ареста находиться в другой квартире.

Московский городской суд изменил в части места (адреса) отбытия домашнего ареста постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Олега Навального на срок до 23 марта 2021 года, — рассказали в пресс-службе суда журналистам РИА Новости.

Его обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ). В материалах уголовного дела указано, что на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального 23 января пришли люди, в том числе больные коронавирусной инфекцией. Из-за этого была создана угроза массового заболевания. К акциям призывали в социальных сетях сторонники блогера.

Как писал NEWS.ru, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной предъявили такое же обвинение, как и Олегу Навальному. Активистка дала следствию «небольшие» показания, заявил её адвокат Даниил Берман. Он отказался от комментариев. Мосгорсуд признал законным арест Алёхиной.

Кроме Олега Навального и Алёхиной по «санитарному делу» были задержаны юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, эксперт ФБК Николай Ляскин и муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Дмитрий Барановский и Люся Штейн.