Митволь попал в тюремную больницу Арестованного Митволя поместили в тюремную больницу

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Олег Митволь

Бывшего главу Росприроднадзора Олега Митволя, который сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве, поместили в тюремную больницу, сообщил NEWS.ru представитель экс-чиновника. Точный диагноз не называется.

Сегодня Олег Львович попал в больницу, — сказал собеседник NEWS.ru.

«Коммерсант» сообщает со ссылкой на супругу Митволя, что у него резко ухудшилось состояние. Недавно бывший чиновник был переведен в холодную камеру, где отсутствовали унитаз и горячая вода, отмечает издание.

Митволь содержится в одном из красноярских СИЗО. Он является основным фигурантом дела о хищении 950 млн рублей. Эти средства были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске.

Он был задержан в июне 2022 года сотрудниками ФСБ в столичном аэропорту Внуково, откуда собирался лететь за границу. Первоначально суд арестовал Митволя до 24 июля, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался.

24 января суд в Красноярске в очередной раз продлил Митволю срок заключения под стражей еще на два месяца.