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Олег Тиньков показал, как происходит забор костного мозга

18:57, 14 сентября 2020 11
Олег Тиньков Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

Российский бизнесмен Олег Тиньков показал, как происходит забор костного мозга в лондонской клинике. Он призвал людей не бояться процедуры и охотнее становиться донорами.

Машина отделяет стволовые клетки, и кровь идёт вам обратно, как вы видите, сразу 4(!) человека сдают клетки. Донор сидит, читает и пьёт сок, смотрит фильм, — отметил он.

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Перед тем как стать донором костного мозга, сначала необходимо войти в специальный регистр доноров, сдав свою кровь на типирование. Через эти базы данных (они формируются в разных странах) врачи ищут подходящего донора для своего пациента. Обычно пересадка костного мозга требуется людям, больным лейкозом. В Европе количество людей в этих регистрах значительно выше, чем в России. Так, в Германии в нём состоит около 9 млн человек, в Великобритании примерно 6 млн, в России же пока порядка 130 тысяч человек. Поэтому шансов найти родственного донора в российском регистре у больных раком крови не так много.

Как писал NEWS.ru, у Олега Тинькова диагностировали острую лейкемию в октябре 2019 года. Он проходит лечение в Лондоне.

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