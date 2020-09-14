Олег Тиньков показал, как происходит забор костного мозга

Перед тем как стать донором костного мозга, сначала необходимо войти в специальный регистр доноров, сдав свою кровь на типирование. Через эти базы данных (они формируются в разных странах) врачи ищут подходящего донора для своего пациента. Обычно пересадка костного мозга требуется людям, больным лейкозом. В Европе количество людей в этих регистрах значительно выше, чем в России. Так, в Германии в нём состоит около 9 млн человек, в Великобритании примерно 6 млн, в России же пока порядка 130 тысяч человек. Поэтому шансов найти родственного донора в российском регистре у больных раком крови не так много.
Как писал NEWS.ru, у Олега Тинькова диагностировали острую лейкемию в октябре 2019 года. Он проходит лечение в Лондоне.