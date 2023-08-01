Оксимирона оштрафовали из-за новогоднего поста Оксимирона оштрафовали за нарушение правил деятельности иностранного агента

Фото: oxxxymiron/Global Look Press

Оксимирон

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Оксимирона (Мирона Федорова, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Сообщается, что на страницах в своих соцсетях исполнитель не маркировал соответствующим образом свои посты, в том числе в записи от 31 декабря во «ВКонтакте».

Федоров в социальной сети «ВКонтакте» 31.12.2022 в 20.42 распространил материал без указания на то, что представленная информация произведена и (или) распространена иностранным агентом Федоровым Мироном Яновичем либо касается его деятельности. Данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации, — указано в сообщении суда.

6 июня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал песню рэпера «Ойда» запрещенной к распространению. VK, «Яндекс», «Яндекс.Музыка» и «Звук» (сервис «Сбера») должны будут удалить трек.

Прокурор заявил, что в тексте содержатся призывы к действиям, способным нарушить территориальную целостность РФ. Речь идет об упоминании исторической области Ингрия, которая в песне «будет свободной». Как объяснила сторона обвинения, музыкант «указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны».

Ранее суд штрафовал певца на 70 тысяч рублей за призыв к сепаратизму из-за этого же трека.