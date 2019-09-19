https://static.news.ru/photo/ee03236a-daec-11e9-a492-fa163e074e61_660.jpg Оксимирон Фото: скриншот youtube.com/oxxxymironofficial

Хип-хоп исполнители Оксимирон, L'One и Баста, рокер Юрий Шевчук, актёр Александр Петров и блогер Руслан Усачёв приняли участие в перформансе в поддержку свободы слова.

Мероприятие, трансляция которого велась на YouTube , по сути представляло собой театрализованные поэтические чтения. Участники читали стихотворения, а затем «судья» из зала зачитывал им приговор в соответствии с УК РФ.

Оксимирон (настоящее имя Мирон Фёдоров) прочёл монолог «А судьи кто?» из комедии «Горе от ума» Грибоедова и получил обязательные работы на срок до 360 часов за клевету в отношении судьи по утратившей силу статье 298 УК. Чтеца, исполнившего «Вольность» Александра Пушкина, осудили на четыре года за призыв к насильственным действиям в отношении членов семьи руководителя государства.

Также со сцены звучали произведения Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Омара Хаяма, Александра Блока. Кроме поэзии, зачитывались отрывки из написанного Аристотелем, Авраамом Линкольном, Мхатмой Ганди, Томасом Джефферсоном.

Ранее News.ru сообщал о решении Оксимирона уйти с лейбла Booking Machine. Артист также отказался от исполнения старых треков.