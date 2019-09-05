https://static.news.ru/photo/3107a3d8-cfe5-11e9-888c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Исключение мяса из рациона повышает риск инсульта, но снижает возможность возникновения ишемической болезни сердца. Это выяснили учёные Оксфордского университета, исследовавшие систему питания 48 тысяч человек на протяжении 18 лет.

Результаты показали, что у вегетарианцев риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22% ниже, чем у мясоедов. Это связывают с тем, что у веганов меньше холестерина в крови. Одновременно учёные обнаружили, что у вегетарианцев на 20% выше вероятность схватить инсульт. Причиной может быть недостаток витамина B12, который содержится в мясе, пишет « Ридус ».

Тем не менее результаты исследования не были скорректированы с учётом дохода, а также могут быть объяснены другими неизвестными факторами образа жизни, отмечает автор работы Тэмми Тонг.

Ранее News.ru писал, что Королевское общество по защите животных от жестокости (RSPCA) пригрозило британцам уголовным преследованием за кормление котов вегетарианской пищей. Зоозащитники утверждают, что на такой пище питомцы долго не протянут: кошки — плотоядные хищники, им необходимо мясо для поддержания здоровья. При этом в обществе подчеркнули, что для собак подобная еда вполне пригодна, поскольку они всеядные.