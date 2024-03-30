Оксфордские ученые раскрыли три причины развития слабоумия Нейробиолог Дуо: алкоголь и диабет повышают риск развития деменции

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Диабет, загрязнение воздуха и употребление алкоголя являются главными причинами риска развития слабоумия из тех, что можно скорректировать, заявила глава исследовательской группы профессор Оксфордского университета Гвенаэль Дуо. По ее словам, изначально рассматривались 15 факторов, однако, изучив ряд снимков головного мозга людей, этот список сократили до трех.

Как пояснила Дуо, первоначально рассматривались такие причины, как артериальное давление, холестерин, диабет, наличие или отсутствие лишнего веса, употребление алкоголя, курение, депрессия, хронические воспаления, загрязнение окружающей среды, острота слуха, качество сна, социализация, качество диеты, физическая активность и образование.

Однако после того, как ученые изучили более 40 тысяч снимков головного мозга людей в возрастной категории старше 45 лет, остались только три фактора. Они в большей степени оказывают воздействие на те участки мозга, которые отвечают за преждевременное старение головного мозга.

Врач паллиативной помощи Анна Шестакова ранее рассказала, что деменция (приобретенное слабоумие) проявляется у пожилых людей проблемами с памятью и вниманием, нехарактерными для конкретного человека обидчивостью и капризностью. Медик добавила, что к симптомам недуга также относятся быстрая утомляемость, нарушение сна и утренние сборы на работу человека, много лет находящегося на пенсии.