Оксана Пушкина: в РФ нет объективной статистики жертв семейного насилия

https://static.news.ru/photo/22c04dc8-72bb-11eb-ba44-96000091f725_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Личный архив

Россия никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов, из-за отсутствия объективной статистики. Об этом в интервью NEWS.ru заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Наша страна не участвовала в такого рода исследованиях. Это обусловлено тем, что, во-первых, у нас нет точной и объективной статистики по смертности от домашнего насилия, а, во-вторых, до сих пор нет такого законодательного акта, который позволил бы отследить эти страшные цифры, — заявила Пушкина.

Также она подчеркнула, что семья в России — «это закрытая ячейка общества и вторгаться в традиционные семейные уклады считается кощунством».

Это всё только создаёт благодатную почву для насилия в семье, — подчеркивает парламентарий.

Пушкина выразила надежду, что Госдума примет закон о профилактике семейно-бытового насилия в этом созыве. По её словам, в этом документе «определён чёткий механизм действия и правовых последствий»: пострадавшая заявляет, что полицейские приезжают, выписывают охранное предписание. Охранный ордер выписывает суд.

Ранее NEWS.ru выпустил публикацию, посвящённую фемициду в России — убийствам женщин на почве мизогинии, то есть ненависти к ним. По данным Консорциума женских НКО, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. На ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но пока парламентарии не спешат приступать к его рассмотрению.

Проект закона вызвал бурные общественные дискуссии. Феминистские и правозащитные организации давно требуют его скорейшего принятия, в 2019 году активистки запустили в его поддержку флешмоб #ЯНеХотелаУмирать. С другой стороны, ультраклерикальное движение «Сорок сороков» объявляло о молебнах против закона. Участники «межрегионального круглого стола» в Общественной палате Чечни сочли, что законопроект вредит «традиционным ценностям». Оксана Пушкина неоднократно жаловалась силовикам на угрозы убийством из-за работы над законодательной инициативой.