Оксана Пушкина рассказала, как улучшить демографическую ситуацию в России

https://static.news.ru/photo/4fee24b4-3b84-11eb-bf67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает действующую политику властей, направленную на улучшение демографической ситуации, малоэффективной.

Среди основных проблем она отметила недостаточность статистики по различным демографическим направлениям и неэффективно выстроенную господдержку населения, нацеленную на повышение рождаемости.

Повысить рождаемость в России традиционно пытаются, прежде всего, за счёт поддержки и пропаганды многодетности. Я с большим уважением отношусь к многодетным семьям. Но таких семей в России лишь 10%, а определяющим фактором, влияющим на рождаемость, сегодня являются вторые и третьи браки, в которых появляются новые дети, — заявила Пушкина в интервью «Парламентской газете».

Она подчеркнула, что не пытается пропагандировать разводы, так как родители-одиночки для России — это отдельная большая проблема, но, по её мнению, «с мнением демографов, которые выделяют новые браки как основной фактор роста рождаемости, нужно считаться».

Парламентарий уверена, что повышение экономической активности женщин и уход от стереотипов о том, что женщина обязана быть домохозяйкой, даст большой толчок к улучшению демографической ситуации в стране.

Нужна и государственная пропаганда, которая будет разъяснять людям, что работающая мама — это замечательная мама, а не несчастная. Что папа в декрете — это тоже здорово! — подчёркивает Пушкина.

Также она посетовала на недостаточность данных по домашнему насилию, особенно после закона о декриминализации.

Ранее NEWS.ru писал, что Оксана Пушкина предложила создать в РФ министерство демографической и семейной политики, которое объединило бы те функции по демографическим вопросам, которые на сегодняшний момент разрознены по разным ведомствам.