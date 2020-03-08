https://static.news.ru/photo/487e18e2-6173-11ea-9c88-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы и соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Оксана Пушкина поддержала кампанию против насилия над женщинами, одним из элементов которой стал аттракцион.

В здании Москворецкого рынка установили аппарат «Боксёр», на экране которого после удара появляются изображения девушек с побоями. При этом голос за кадром рассказывает о проблеме домашнего насилия.

Я поддерживаю авторов этого замечательного проекта и надеюсь, что подобные акции будут проводиться чаще по всей стране, — цитирует Пушкину радиостанция «Говорит Москва».

Она заявила, что никаких оправданий, как минимум, для физической агрессии быть не может. Об этом надо говорить в каждом общественном месте.

Как сообщал NEWS.ru, Пушкина обратилась за помощью силовиков в ноябре. Она сообщила об угрозах ей, адвокатам Мари Давтян и Алексею Паршину, а также создателю сети взаимопомощи женщин Алёне Поповой.

Законопроект предполагает введение дополнительной правовой защиты для россиян, страдающих от насилия родственников. Противники закона считают, что его принятие подорвёт основы семейных ценностей.