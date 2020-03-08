https://static.news.ru/photo/5eab24b8-628e-11ea-86e4-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Оксана Пушкина заявила об острой проблеме разводов среди молодёжи и назвала их причину. Это отсутствие взаимопонимания, которого нет даже после нескольких лет совместной жизни.

Но на первом месте, приводит депутат ГД данные социологов, всё же стоит бедность, а уж после идут измены и недопонимание. Исправить ситуацию можно, приводит слова Пушкиной URA.RU. Для этого надо повысить уровень благосостояния российских семей.

Ещё в школе надо рассказывать о том, как важно, чтобы семья была счастливой. Необходимо доносить до людей, что в согласии могут жить не только многодетные, делает вывод депутат. Нельзя противопоставлять друг другу семьи, говоря, что одни живут правильно, а другие совершают массу ошибок.

Это порождает психологические комплексы у родителей, дети которых в будущем совершают большое количество неверных шагов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семьи россиян за последние несколько лет стали менее крепкими. В 2015 году коэффициент соотношения числа браков к разводам в стране составлял 1,89, тогда как в 2019-м — 1,52. Об этом свидетельствуют данные Минюста России, на основе которых NEWS.ru составил рейтинг субъектов по устойчивости института брака.