Окружение ВСУ, уничтожение ДРГ: обстановка в зоне СВО утром 22 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные наступают в зоне СВО по ряду направлений. Какова обстановка в Курской и Белгородской областях утром 22 апреля, какие удары нанесены по объектам на Украине, где окружили ВСУ, как уничтожили украинскую ДРГ?

Обстановка в зоне СВО утром 22 апреля

По данным проекта WarGonzo, на Донецком фронте продолжаются ожесточённые бои на Покровском направлении.

«Российские войска атакуют в Удачном и Котлино. ВСУ проводят контратаки. В Шевченко также продолжаются встречные бои. Есть тактические успехи российских войск на Дзержинском направлении. Там российские войска продолжают выбивать ВСУ с северных окраин города, а также продвигаются на флангах», — пишет канал.

Отмечается, что в Курской области ВС РФ продолжают проводить мероприятия по уничтожению противника в районе населенного пункта Горналь.

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«Есть тактические успехи. Сообщается, что в результате ожесточенных боев российские войска окончательно закрепились на территории монастыря, но противник наносит по нему удары, используя ствольную и реактивную артиллерию. Также ВС РФ продолжают развивать наступление на территории Сумской области, постепенно забирая позиции ВСУ в приграничье. Белгородская область. Продолжаются попытки ВСУ прорваться через оборону российских войск в районе Поповки и Демидовки. Наступающие силы и средства ВСУ уничтожаются на подходах», — сообщают авторы канала.

По информации канала «Два майора», ВС России нанесли массированный удар «Геранями» (до 30 прилетов) по объектам в Одессе, среди уничтоженных целей — промзона НИИ «Шторм», где производилась электроника для ВСУ и складировались вооружение и техника. Также взрывы звучали в Днепропетровске, Киеве и области.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

«В белгородском приграничье сообщали о боях у Демидовки и Поповки: четыре раза штурмовые группы ВСУ пытались прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы в окрестностях Миропольского. Севернее, на направлении Гоптаровки Курской области, враг пытался завести на нашу территорию штурмовую группу, которая уничтожена сбросами с коптеров», — пишет канал.

ВС РФ начали наступление в районе села Горналь Курской области, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Войска начали окружать ВСУ с двух направлений, чтобы противник оказался в котле.

Водолацкий отметил, что географическое положение Горналя — высота — придает стратегическое значение этому району.

NEWS.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили на Красноармейском направлении в ДНР наемников из Португалии. Командир с позывным Миф рассказал, что иностранцы, как правило, вооружены орудиями НАТО и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы, уже подгоревшие, — отметил Миф.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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