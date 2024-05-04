Окончательный отчет по катастрофе Superjet в Шереметьево готов МАК направит Франции, Германии и США отчет по катастрофе Superjet в Шереметьево

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости

Крушение Superjet в аэропорту Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил окончательный отчет расследования катастрофы Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», произошедшей в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщили в пресс-службе организации. Документы после перевода на английский язык направят Франции, Германии и США. Отмечается, что «Аэрофлот» подписал отчет «с особым мнением».

В период с мая 2023 года по май 2024 года, учитывая позицию ПАО «Аэрофлот» по проекту, комиссией были проведены дополнительные мероприятия. В результате значительного объема работ, выполненных комиссией, проект окончательного отчета был дополнен, — сказано в сообщении.

Документ будет опубликован лишь после того, как Франция, Германия и США поделятся своей позицией по поводу его содержания. Такой процедуры требуют правила Конвенции о международной гражданской авиации и постановление российского правительства от 18 июня 1998 года.

Авиакатастрофа Superjet 100 случилась в мае 2019 года. Воздушное судно вылетело из Москвы в Мурманск и практически сразу же вернулось в Шереметьево. При посадке оно загорелось. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

Ранее в Соединенных Штатах потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon, находящийся на вооружении Военно-воздушных сил США. Инцидент произошел рядом с авиабазой Холломан в штате Нью-Мексико. По имеющимся данным, пилоту удалось катапультироваться, его госпитализировали.