В регионах России действует режим самоизоляции, который был объявлен в связи с распространением коронавируса. Жители выходят из дома только в крайних случаях, например, для того, чтобы купить лекарства и еду. Психологи отмечают, что многие люди чувствуют себя угнетёнными: сказываются постоянные негативные сообщения в СМИ и вынужденное пребывание в квартире. Так продолжается третью неделю, и сложившаяся ситуация уже воспринимается населением как норма. Однако после отмены карантина россиян охватит массовая эйфория, которая по содержанию будет напоминать чувства освободившегося заключённого, считают специалисты. В то же время выход из изоляции может привести к возникновению ощущения тревоги из-за привычного страха заразиться и проблем с работой. Как это отразится на поведении общества и отношениях между отдельными людьми, выяснил NEWS.ru.

Нерабочий период в стране введён до конца текущего месяца. Как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова, к 14-16 числа станут понятны перспективы выхода на «плато» по количеству инфицированных коронавирусом. 30 апреля было выбрано неслучайно: нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней, после чего станет известен эффект от социального разобщения. Сценарий развития болезни в стране зависит от дисциплинированности жителей. При благоприятном исходе «будем к лету жать друг другу руки», подчеркнула вице-премьер.

Возможность свободно выйти из дома и пойти куда хочется, которая появится после отмены карантинных мер, вызовет у большинства людей чувство эйфории, рассказал в беседе с NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин.

В принципе, будет большое облегчение. Люди поверят, что кошмар уже закончился. Сейчас же они страдают из-за того, что ситуация обрисована как очень опасная. В буквальном смысле рядом ходит смерть, практически прифронтовая полоса. Эйфория возникнет именно за счёт того, что люди поверят, что смерть прошла мимо. В этом будет главное чувство. Это будет, скорее всего, состояние радости, смешанной с опаской: «Неужели всё уже кончилось?». Это чем-то похоже на состояние заключённого, который просидел несколько лет в тюрьме по ложному обвинению. Он выходит на свободу и не верит, что, оказывается, может пойти и туда и сюда, на лавочке посидеть и даже подойти к прохожему. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Причём положительным образом на психологическом состоянии россиян отразится и хорошая весенняя погода, добавил социальный психолог.

После выхода из изоляции люди захотят больше общаться, однако страх заразиться сохранится ещё надолго. В результате россияне некоторое время будут избегать рукопожатий, бояться знакомиться с посторонними, находиться в толпе, слишком близко контактировать с другими.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за страхов у населения спортивные стадионы, концертные залы и другие места массового скопления людей даже после открытия, скорее всего, недосчитаются посетителей.

Психологические последствия самоизоляции отразятся и на общении между мужчинами и женщинами, уверен психолог. В виртуальном пространстве станет протекать больше интимных взаимоотношений, полагает он.

Как отметил Рощин, часть людей вовсе не поверит в то, что опасность миновала, и будет продолжать сторониться других. У некоторых такое поведение может сохраниться до конца жизни.

При этом, пока находясь на самоизоляции, почти четверть (23%) россиян мечтают отправиться на прогулку. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob. Каждый десятый, когда будет можно, намерен пойти в парикмахерскую или салон красоты. Также 7% респондентов заявили о желании поехать на дачу, 5% задумываются об отпуске, 3% хотят пойти по магазинам и столько же — провести время в кафе, кинотеатрах, клубах или ресторанах.

Однако отмена самоизоляции не приведёт к решению проблем с работой и деньгами, полагает клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Невротическое состояние заканчивается, когда прекращает своё действие невротизирующий фактор. А невротизирующий фактор сейчас — самоизоляция, проблемы с работой, бизнесом. Когда самоизоляция завершится, проблемы с работой и бизнесом у людей не закончатся. А работа, то есть деньги, обеспечение себя — это базовая потребность человека. Поэтому невротизирующее действие этого фактора очень высоко. Он станет ослабевать, когда у людей начнёт появляться стабильность и будут деньги. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

После выхода из карантина может вырасти количество разводов: когда супруги постоянно находятся вместе, у них обостряются противоречия, добавил клинический психолог в беседе с NEWS.ru.

По данным на 14 апреля, в России коронавирусом заболели более 21 тысячи человек. Почти 1,5 тысяч выздоровели и 170 — скончались.