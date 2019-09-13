https://static.news.ru/photo/50e40f9c-d608-11e9-b308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Сотрудники подмосковной полиции ликвидировали около тонны кустов дикорастущей конопли, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.

По её словам, операцию провели сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отделов МВД по городским округам Жуковский и Луховицы.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» на территориях обслуживания выявлено два участка с дикорастущей коноплёй, — рассказала она.

Анализ изъятых образцов показал, что растения содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной.

Петрова уточнила, что кусты были ликвидированы с помощью спецтехники — их скосили, измельчили и сожгли.

Ранее News.ru писал, что в Совфеде предложили провести эксперимент с выращиванием технических видов конопли. Она не содержат психотропных веществ. Таким бизнесом в качестве пилотного проекта уже занялись учёные и предприниматели из Хакасии.