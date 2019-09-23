https://static.news.ru/photo/f4c9f366-deae-11e9-9567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудниками правоохранительных органов в 2019 году ликвидировано порядка ста подпольных лабораторий по производству наркотиков. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

По словам министра, большая их часть занималась изготовлением синтетических наркотиков. Он отметил, что в стране растёт число лиц с зависимостью от подобных препаратов.

Колокольцев добавил, что существующая система учёта наркозависимых не отражает реальной картины потребления наркотиков в России. Он предложил проработать эту проблему в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета (ГАК), сообщает ТАСС .

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