https://static.news.ru/photo/827ba6d2-6f82-11ea-b34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Примерно каждый пятый житель Москвы, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, проходит лечение на дому. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, сейчас в городе 546 людей с COVID-19, при этом около ста человек находятся под наблюдением медиков, оставаясь на карантине по месту проживания.

Она уточнила, что из почти 400 пациентов в стационаре около 20 человек находятся в так называемых медицинских обсерваторах.

15 уже выздоровели, закончили лечение, приступили к нормальной жизни, — сообщила Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Она добавила, что 25 марта было выявлено 120 новых случаев заражения, а 26-го числа — уже 136.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинформировал, что анализы 83 жителей региона направлены из Подмосковья для подтверждения наличия у них коронавируса.