Около пятисот нарушителей карантина выявили в Подмосковье за три дня

https://static.news.ru/photo/eb05c232-80a8-11ea-bebd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За трое суток в Московской области выявлено 487 случаев нарушения режима самоизоляции.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства региона и областной Госадмтехнадзор. По их данным, нарушения были выявлены в ходе совместных рейдов полиции и сотрудников Госадмтехнадзора. Они проводились во всех крупных муниципалитетах области.

В результате рейдов выявлено 435 физических и 52 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности, — рассказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

Сотрудники надзорных органов патрулировали общественные пространства и привлекали нарушителей к ответственности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высоко оценил план американского лидера Дональда Трампа, по которому США будут выходит из карантина в три этапа.