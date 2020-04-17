Около пятисот нарушителей карантина выявили в Подмосковье за три дня

За трое суток в Московской области выявлено 487 случаев нарушения режима самоизоляции.
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В результате рейдов выявлено 435 физических и 52 юридических лица, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности, — рассказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.
Сотрудники надзорных органов патрулировали общественные пространства и привлекали нарушителей к ответственности.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко высоко оценил план американского лидера Дональда Трампа, по которому США будут выходит из карантина в три этапа.
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